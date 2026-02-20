Рейтинг@Mail.ru
08:37 20.02.2026
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
общество
москва
снегопад в москве
общество, москва, снегопад в москве
Общество, Москва, Снегопад в Москве
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом

Дептранс порекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом из-за снега

© Фото : Город Москва/TelegramУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Город Москва/Telegram
Уборка снега в Москве
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы воспользоваться городским транспортом для поездок.
"Сегодня до обеда в городе ожидается снег. Из-за погоды дорога на автомобиле может занять больше времени. По возможности используйте городской транспорт", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
В департаменте посоветовали водителям держать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.
Ученый рассказал, будет ли в Москве выпадать меньше снега в XXI веке
