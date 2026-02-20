https://ria.ru/20260220/deptrans-2075662145.html
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом - РИА Новости, 20.02.2026
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
Департамент транспорта Москвы порекомендовал жителям столицы воспользоваться городским транспортом для поездок. РИА Новости, 20.02.2026
общество
москва
снегопад в москве
москва
Дептранс посоветовал москвичам пользоваться городским транспортом
Дептранс порекомендовал москвичам пользоваться городским транспортом из-за снега