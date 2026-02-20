https://ria.ru/20260220/delo-2075654673.html
ФБР помогло Украине в деле об откатах в "Энергоатоме"
ФБР и американский минюст консультировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу об откатах в "Энергоатоме", сообщили в докладе конгрессу... РИА Новости, 20.02.2026
украина
ФБР помогло Украине в деле об откатах в "Энергоатоме"
