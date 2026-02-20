Рейтинг@Mail.ru
06:45 20.02.2026
ФБР помогло Украине в деле об откатах в "Энергоатоме"
ФБР помогло Украине в деле об откатах в "Энергоатоме"
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. ФБР и американский минюст консультировали Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу об откатах в "Энергоатоме", сообщили в докладе конгрессу аудиторы Пентагона, госдепа и USAID.
"Местные юридические советники минюста и ФБР встретились с НАБУ, чтобы поделиться опытом, обсудить возможные схемы взяток и отмывания денежных средств, а также для консультаций по отслеживанию средств, изъятых в ходе расследования", - говорится в документе.
НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Представитель компании Энергоатом Дмитрий Басов в Высшем антикоррупционном суде Украины - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Украине суд арестовал представителя компании "Энергоатом"
12 ноября 2025, 15:32
 
