Названы условия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности - РИА Новости, 20.02.2026
06:43 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/delo-2075654519.html
Названы условия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности
Названы условия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности - РИА Новости, 20.02.2026
Названы условия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности
Уголовное дело, в котором нет подозреваемых, может быть прекращено из-за истечения сроков давности, если следствие доказало само наличие преступления и выяснило РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T06:43:00+03:00
2026-02-20T06:43:00+03:00
россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Названы условия прекращения уголовного дела за истечением сроков давности

Верховный суд назвал условия прекращения дела за истечением сроков давности

Верховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Уголовное дело, в котором нет подозреваемых, может быть прекращено из-за истечения сроков давности, если следствие доказало само наличие преступления и выяснило обстоятельства его совершения, говорится в документе Верховного суда России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом стало дело по иску жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа. Заявитель оспаривала постановление следователя полиции, который в октябре 2024 года прекратил возбужденное за 7,5 лет до этого уголовное дело о поджоге ее автомобиля, обосновав решение истечением срока давности уголовного преследования. При этом дело неоднократно приостанавливалось, так как не было установлено, кто совершил преступление.
Суды первой и апелляционной инстанций сначала отклонили жалобу, но кассационный суд отменил их решения и вернул дело на пересмотр, после чего нижестоящие инстанции удовлетворили жалобу и признали постановление следователя незаконным. Генпрокуратура обратилась в Верховный суд РФ с представлением, в котором потребовала отменить постановление кассационного суда и последующие судебные решения по делу.
"Прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности при неустановлении лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого), Конституционным судом РФ признается возможным в случае, если следственным органом собраны необходимые доказательства наличия события преступления и выяснены обстоятельства его совершения", - указал ВС РФ.
Также в суде отметили, что положения пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ и части 3 статьи 78 УК РФ предусматривают возможность отказа в возбуждении или прекращения дела за истечением срока давности, причем такое решение действующее законодательство "не связывает с фактом установления или неустановления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности".
Верховный суд пояснил, что потерпевшему представлено право возражать против прекращения дела, которое должно быть исследовано судом, оспорить прекращение дела по мотивам незаконности и необоснованности в закрепленном процессуальном порядке, а равно обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.
"Данное право, как следует из материала, (заявителем - ред.) было реализовано, которая дважды обращалась с административным иском о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок", - поясняется в материале.
Верховный суд отметил постановление кассационного суда и последующие судебные решения и вернул дело на пересмотр в кассационный суд.
