Дата приговора по делу о теракте в "Крокусе" может определиться 2 марта

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд 2 марта может назначить дату приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Мы ожидаем, что дата приговора будет назначена 2 марта, после стадии последнего слова", - рассказал собеседник агентства.

Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.