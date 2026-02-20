https://ria.ru/20260220/data-2075659676.html
Дата приговора по делу о теракте в "Крокусе" может определиться 2 марта
Дата приговора по делу о теракте в "Крокусе" может определиться 2 марта
Дата приговора по делу о теракте в "Крокусе" может определиться 2 марта
Второй Западный окружной военный суд 2 марта может назначить дату приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости
красногорск
Дата приговора по делу о теракте в "Крокусе" может определиться 2 марта
20 фев 2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд 2 марта может назначить дату приговора фигурантам дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Мы ожидаем, что дата приговора будет назначена 2 марта, после стадии последнего слова", - рассказал собеседник агентства.
Ранее гособвинение в прениях сторон потребовало приговорить 15 из 19 фигурантов дела к пожизненным срокам, еще четырех обвиняемых - к лишению свободы на сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и 10 месяцев. Слушания проходят во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.