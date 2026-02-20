Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дания, начиная с середины мая, намерена усложнить процедуру по получению вида на жительство для украинцев, покинувших страну из-за конфликта и подлежащих мобилизации, сообщает издание Дания, начиная с середины мая, намерена усложнить процедуру по получению вида на жительство для украинцев, покинувших страну из-за конфликта и подлежащих мобилизации, сообщает издание Euractiv со ссылкой на два источника.

С 2022 года в Дании действует специальный закон, согласно которому украинские беженцы могли получить вид на жительство. При этом, беженцы из Украины не были обязаны проходить стандартную процедуру получения убежища и могли сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.

"Дания готовится усложнить свою специальную программу защиты для украинцев... С середины мая Дания прекратит выдачу вида на жительство по схеме некоторым украинцам, вытесненных (из страны - ред.) конфликтом, включая тех, кто подлежит мобилизации на Украине", - говорится в публикации издание.

Как отмечает Euractiv, данная мера не коснется "существующих разрешений".

"Согласно новому предложению, просители убежища, исключенные из специального закона, все еще смогут получить вид на жительство через стандартную процедуру, установленную датскими властями", - добавляет издание.

Euractiv пишет со ссылкой на данные властей Дании, что за все время конфликта около 65 тысяч человек получило вид на жительство при помощи этого закона.