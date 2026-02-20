Рейтинг@Mail.ru
20.02.2026
21:01 20.02.2026
Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев
Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев - РИА Новости, 20.02.2026
Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев
Дания, начиная с середины мая, намерена усложнить процедуру по получению вида на жительство для украинцев, покинувших страну из-за конфликта и подлежащих... РИА Новости, 20.02.2026
Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинцев

Euractiv: Дания усложнит выдачу вида на жительство для украинских беженцев

© iStock.com / olli0815Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / olli0815
Здание Министерства иностранных дел Дании в Копенгагене. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Дания, начиная с середины мая, намерена усложнить процедуру по получению вида на жительство для украинцев, покинувших страну из-за конфликта и подлежащих мобилизации, сообщает издание Euractiv со ссылкой на два источника.
С 2022 года в Дании действует специальный закон, согласно которому украинские беженцы могли получить вид на жительство. При этом, беженцы из Украины не были обязаны проходить стандартную процедуру получения убежища и могли сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Дания планирует сократить военную помощь Украине в следующем году
5 декабря 2025, 08:20
"Дания готовится усложнить свою специальную программу защиты для украинцев... С середины мая Дания прекратит выдачу вида на жительство по схеме некоторым украинцам, вытесненных (из страны - ред.) конфликтом, включая тех, кто подлежит мобилизации на Украине", - говорится в публикации издание.
Как отмечает Euractiv, данная мера не коснется "существующих разрешений".
"Согласно новому предложению, просители убежища, исключенные из специального закона, все еще смогут получить вид на жительство через стандартную процедуру, установленную датскими властями", - добавляет издание.
Euractiv пишет со ссылкой на данные властей Дании, что за все время конфликта около 65 тысяч человек получило вид на жительство при помощи этого закона.
Евросоюз 3 июля 2024 года обнародовал решение, позволяющее миллионам беженцев с Украины оставаться на территории объединения как минимум до 4 марта 2026 года. Согласно документу, в странах ЕС находятся 4,19 миллиона жителей Украины, получивших право на временную защиту. В Брюсселе не исключают новых волн беженцев "из-за нестабильной ситуации на Украине". Также в ЕС опасаются, что в случае отмены специального режима защиты для выходцев с Украины страны ЕС столкнутся с огромным количеством заявок на предоставление убежища со стороны украинцев. В документе также отмечается, что Дания не принимала участия в принятии данного решения и не связана какими-либо обязательствами, вытекающими из него.
Карлов мост на реке Влатава в Праге - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Больше половины иностранцев, проживающих в Чехии, являются украинцами
2 августа 2025, 23:32
 
