Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель - 20.02.2026
01:25 20.02.2026
Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель
Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель
2026
Юрист напомнила, сколько времени осталось у дачников на освоение земель

Юрист Шляпина: у российских дачников осталось два года на освоение земель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дерево в инее у дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дерево в инее у дома. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Чуть больше двух лет осталось у дачников на освоение земель, рассказала РИА Новости юрист-переводчик, эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Алина Шляпина.
"По закону, у дачников осталось 742 дня на освоение земель. Владельцы участков обязаны использовать их строго по назначению", - рассказала собеседница агентства.
Юрист объяснила, что главная цель закона - возвращение заброшенных участков к активной эксплуатации. По ее словам, инициатива направлена на борьбу с владельцами, земли которых годами заброшены.
"Принятый закон не вводит новых оснований для изъятия участков и не усиливает санкции. Он лишь устанавливает срок для освоения и критерии неиспользования", - заключила Шляпина.
