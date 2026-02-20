В работе сервисов Cloudflare произошел сбой

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователи сервисов американской Cloudflare из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, проблемы наблюдаются и у других сайтов и сервисов по всему миру, которые пользуются ее услугами, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Канады, Великобритании, Франции, Сбой начался в районе 20.46 мск. Жалобы поступают из США Германии и ряда других стран. Cloudfare сообщила, что выявила причины сбоев и продолжает восстанавливать работу сервисов для клиентов.

"Cloudfare продолжает восстанавливать работу сервисов для своих клиентов. Cloudfare также нашла способ для пострадавших клиентов самостоятельно устранить проблему", - говорится на сайте компании.

На этом фоне наблюдаются неполадки в работе других сервисов. Так, масштабные сбои были выявлены в работе игрового сервиса Steam, в том числе и по России , максимальное количество жалоб превышало 15 тысяч. Как отметил корреспондент РИА Новости, долго загружается приложение, также есть проблемы с подключением к играм.

Большое количество сообщений о проблемах в работе также наблюдается в США, Германии, Великобритании и ряде других стран.

Кроме того, неполадки фиксируются у YouTube и Amazon Web Services.