В работе сервисов Cloudflare произошел сбой - РИА Новости, 20.02.2026
23:31 20.02.2026
В работе сервисов Cloudflare произошел сбой
В работе сервисов Cloudflare произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе Cloudflare

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пользователи сервисов американской Cloudflare из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, проблемы наблюдаются и у других сайтов и сервисов по всему миру, которые пользуются ее услугами, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 20.46 мск. Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Франции, Германии и ряда других стран. Cloudfare сообщила, что выявила причины сбоев и продолжает восстанавливать работу сервисов для клиентов.
"Cloudfare продолжает восстанавливать работу сервисов для своих клиентов. Cloudfare также нашла способ для пострадавших клиентов самостоятельно устранить проблему", - говорится на сайте компании.
На этом фоне наблюдаются неполадки в работе других сервисов. Так, масштабные сбои были выявлены в работе игрового сервиса Steam, в том числе и по России, максимальное количество жалоб превышало 15 тысяч. Как отметил корреспондент РИА Новости, долго загружается приложение, также есть проблемы с подключением к играм.
Большое количество сообщений о проблемах в работе также наблюдается в США, Германии, Великобритании и ряде других стран.
Кроме того, неполадки фиксируются у YouTube и Amazon Web Services.
Cloudflare - американская компания, основанная в 2009 году. Предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.
