Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО - РИА Новости, 20.02.2026
10:50 20.02.2026
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО
Суд на Чукотке назначил 3 года колонии местному жителю, который украл со счета знакомого участника СВО, являющегося инвалидом, 3,3 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, чукотка, эгвекинот, сбербанк россии
Происшествия, Чукотка, Эгвекинот, Сбербанк России
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО

Житель Чукотки получил три года колонии за кражу 3,3 млн рублей у бойца СВО

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 3 года колонии местному жителю, который украл со счета знакомого участника СВО, являющегося инвалидом, 3,3 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что весной 2025 года подсудимый, получив доступ к личному кабинету в приложении "Сбербанк Онлайн", принадлежавшему знакомому участнику специальной военной операции, похитил у бойца, являющегося инвалидом, денежные средства на сумму более 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 36-летний житель поселка Эгвекинот признан виновным по статье о краже. Вину подсудимый признал в полном объеме.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.
Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора, в пользу потерпевшего взыскана вся сумма ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На Алтае задержали курьера, подозреваемого в краже у вдовы участника СВО
28 декабря 2025, 10:48
 
ПроисшествияЧукоткаЭгвекинотСбербанк России
 
 
