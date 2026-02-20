https://ria.ru/20260220/chukotka-2075687207.html
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО - РИА Новости, 20.02.2026
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО
Суд на Чукотке назначил 3 года колонии местному жителю, который украл со счета знакомого участника СВО, являющегося инвалидом, 3,3 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T10:50:00+03:00
2026-02-20T10:50:00+03:00
2026-02-20T10:50:00+03:00
происшествия
чукотка
эгвекинот
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_0:0:3311:1862_1920x0_80_0_0_0a0d1eb640fd258b675346ecf8075fd7.jpg
https://ria.ru/20251228/altaj-2065149279.html
чукотка
эгвекинот
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064574770_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6ee3327a278428965989f14ae86b72da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотка, эгвекинот, сбербанк россии
Происшествия, Чукотка, Эгвекинот, Сбербанк России
Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО
Житель Чукотки получил три года колонии за кражу 3,3 млн рублей у бойца СВО
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 3 года колонии местному жителю, который украл со счета знакомого участника СВО, являющегося инвалидом, 3,3 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что весной 2025 года подсудимый, получив доступ к личному кабинету в приложении "Сбербанк
Онлайн", принадлежавшему знакомому участнику специальной военной операции, похитил у бойца, являющегося инвалидом, денежные средства на сумму более 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что 36-летний житель поселка Эгвекинот
признан виновным по статье о краже. Вину подсудимый признал в полном объеме.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.
Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора, в пользу потерпевшего взыскана вся сумма ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.