Жителю Чукотки дали три года колонии за кражу у участника СВО

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Суд на Чукотке назначил 3 года колонии местному жителю, который украл со счета знакомого участника СВО, являющегося инвалидом, 3,3 миллиона рублей, сообщает региональная прокуратура.

"Судом установлено, что весной 2025 года подсудимый, получив доступ к личному кабинету в приложении " Сбербанк Онлайн", принадлежавшему знакомому участнику специальной военной операции, похитил у бойца, являющегося инвалидом, денежные средства на сумму более 3,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении

Отмечается, что 36-летний житель поселка Эгвекинот признан виновным по статье о краже. Вину подсудимый признал в полном объеме.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности виновного назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - отмечает прокуратура.