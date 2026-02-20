Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
20.02.2026
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре - РИА Новости, 20.02.2026
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
Управление Роспотребнадзора во взаимодействии с СУСК продолжают расследование гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре

В Крыму продолжается расследование смерти младенца в перинатальном центре

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора во взаимодействии с СУСК продолжают расследование гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
В январе в минздраве Крыма сообщили, что проверка проводится по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в перинатальном центре республиканской больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе. По факту гибели новорожденного СУСК возбудило уголовное дело.
Как сообщил Telegram-канал Baza, вскрытие показало наличие в организме ребенка Pseudomonas aeruginosa — синегнойной палочки, являющейся возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом в анализах матери инфекция обнаружена не была.
"Расследование продолжается, все данные будут переданы в следственные органы", - сказала Пеньковская.
По словам Пеньковской, сообщения в социальных сетях о предварительных результатах расследования не исходят от официальных органов, проводящих расследование, говорить о них рано. Результаты расследования озвучат сотрудники следственных органов, добавила она.
В пресс-службе СУСК сообщили РИА Новости, что ситуация не подлежит комментариям до завершения расследования.
