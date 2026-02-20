https://ria.ru/20260220/chp-2075834256.html
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре - РИА Новости, 20.02.2026
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
Управление Роспотребнадзора во взаимодействии с СУСК продолжают расследование гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:51:00+03:00
2026-02-20T17:51:00+03:00
2026-02-20T17:51:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
севастополь
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_0:96:2784:1662_1920x0_80_0_0_b8190601beeae55263de603f74b09f88.jpg
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067540915.html
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474176_221:0:2564:1757_1920x0_80_0_0_a8ebd38de71deee4987159c771144aaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым, севастополь, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Севастополь, Наталья Пеньковская, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Крыму продолжается расследование смерти ребенка в перинатальном центре
В Крыму продолжается расследование смерти младенца в перинатальном центре
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора во взаимодействии с СУСК продолжают расследование гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, сообщила РИА Новости главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
В январе в минздраве Крыма
сообщили, что проверка проводится по факту оказания медицинской помощи пациентке, новорожденный ребенок которой умер в перинатальном центре республиканской больницы имени Н.А. Семашко в Симферополе
. По факту гибели новорожденного СУСК возбудило уголовное дело.
Как сообщил Telegram-канал Baza, вскрытие показало наличие в организме ребенка Pseudomonas aeruginosa — синегнойной палочки, являющейся возбудителем внутрибольничных инфекций. При этом в анализах матери инфекция обнаружена не была.
"Расследование продолжается, все данные будут переданы в следственные органы", - сказала Пеньковская
.
По словам Пеньковской, сообщения в социальных сетях о предварительных результатах расследования не исходят от официальных органов, проводящих расследование, говорить о них рано. Результаты расследования озвучат сотрудники следственных органов, добавила она.
В пресс-службе СУСК сообщили РИА Новости, что ситуация не подлежит комментариям до завершения расследования.