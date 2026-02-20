https://ria.ru/20260220/chp-2075825300.html
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Турист, спасшийся с провалившегося на озере Байкал автомобиля, находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи, сообщили РИА Новости в СУСК РИА Новости, 20.02.2026
