Рейтинг@Mail.ru
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 20.02.2026 (обновлено: 17:36 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/chp-2075825300.html
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят - РИА Новости, 20.02.2026
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Турист, спасшийся с провалившегося на озере Байкал автомобиля, находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи, сообщили РИА Новости в СУСК РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T17:29:00+03:00
2026-02-20T17:36:00+03:00
происшествия
байкал
россия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867265_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb52a54a471cc17d0d1495b7081b4f18.jpg
https://ria.ru/20251209/tragediya-2060857719.html
байкал
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075867265_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56edd57e608f5e5d98ec575db6329cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, россия, иркутская область
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят

Спасшийся в ЧП на Байкале турист находится на базе отдыха, его допросят

© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области
Перейти в медиабанк
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Турист, спасшийся с провалившегося на озере Байкал автомобиля, находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи, сообщили РИА Новости в СУСК России по Иркутской области.
"Пострадавший находится на базе отдыха, в ближайшее время его допросят следователи", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи установили, что около 15 часов водитель автомобиля "УАЗ" выехал с базы отдыха в поселке Хужир Ольхонского района. Машина, в которой было восемь туристов, направилась на экскурсию в сторону мыса Хобой по льду Байкала. Во время движения автомобиль провалился под лед, в результате восемь человек погибли, включая водителя. Одному туристу удалось спастись.
Машина провалилась под лед в Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул
9 декабря 2025, 15:52
 
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала