ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Спасатели работают на месте ЧП на Байкале, где машина с туристами ушла под лед, точных данных по количеству пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале, в машине была группа туристов из Китая, предварительно, в количестве восьми человек. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку организовала прокуратура Ольхонского района. Переправы в месте ЧП с авто с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой.
"Спасатели работают на месте ЧП на Байкале, где машина с туристами ушла под лед, точных данных по количеству пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Генеральное Консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.
9 декабря 2025, 15:52