Рейтинг@Mail.ru
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 20.02.2026 (обновлено: 16:50 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/chp-2075810587.html
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале - РИА Новости, 20.02.2026
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале, где машина с туристами ушла под лед, точных данных по количеству пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:00:00+03:00
2026-02-20T16:50:00+03:00
происшествия
байкал
китай
иркутская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075810922_350:0:1349:562_1920x0_80_0_0_36369500aceb4da4426ea383c266b7e1.jpg
https://ria.ru/20251209/tragediya-2060857719.html
байкал
китай
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075810922_600:0:1349:562_1920x0_80_0_0_4a937a7160b9b67c6ef5bc9e9ad40ca7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, китай, иркутская область, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Байкал, Китай, Иркутская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Спасатели работают на месте ЧП на Байкале

МЧС: на месте утонувшей машины на Байкале работают спасатели

© МЧС РоссииСпасатели на месте ЧП на Байкале
Спасатели на месте ЧП на Байкале - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© МЧС России
Спасатели на месте ЧП на Байкале
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Спасатели работают на месте ЧП на Байкале, где машина с туристами ушла под лед, точных данных по количеству пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Иркутской области.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале, в машине была группа туристов из Китая, предварительно, в количестве восьми человек. Заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проверку организовала прокуратура Ольхонского района. Переправы в месте ЧП с авто с туристами на Байкале нет, там можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой.
"Спасатели работают на месте ЧП на Байкале, где машина с туристами ушла под лед, точных данных по количеству пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Генеральное Консульство КНР в Иркутске уведомлено о случившемся.
Машина провалилась под лед в Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул
9 декабря 2025, 15:52
 
ПроисшествияБайкалКитайИркутская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала