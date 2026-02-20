https://ria.ru/20260220/chp-2075801498.html
На Байкале спасатели продолжают работу на месте утонувшего УАЗ с туристами
Спасатели Сахюртинского спасотряда продолжают работу на Байкале, где машина из Китая с туристами ушла под лед, сообщил РИА Новости представитель Байкальского... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:02:00+03:00
2026-02-20T16:02:00+03:00
2026-02-20T18:30:00+03:00
происшествия
байкал
китай
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
байкал
китай
россия
Происшествия, Байкал, Китай, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Байкале спасатели продолжают работу на месте утонувшего УАЗ с туристами
