На Байкале спасатели продолжают работу на месте утонувшего УАЗ с туристами
16:02 20.02.2026 (обновлено: 18:30 20.02.2026)
На Байкале спасатели продолжают работу на месте утонувшего УАЗ с туристами
Спасатели Сахюртинского спасотряда продолжают работу на Байкале, где машина из Китая с туристами ушла под лед, сообщил РИА Новости представитель Байкальского... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, байкал, китай, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Китай, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На Байкале спасатели продолжают работу на месте утонувшего УАЗ с туристами

На Байкале спасатели продолжают работу на месте провала УАЗа с туристами

ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. Спасатели Сахюртинского спасотряда продолжают работу на Байкале, где машина из Китая с туристами ушла под лед, сообщил РИА Новости представитель Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
УАЗ с туристами из Китая ушел под лед на Байкале. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия.
"На месте провала УАЗа с китайскими туристами работают спасатели Сахюртинского спасательного отряда. Работы продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
Машина провалилась под лед в Курганской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Урале машина провалилась под лед озера, водитель утонул
9 декабря 2025, 15:52
 
ПроисшествияБайкалКитайРоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
