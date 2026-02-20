https://ria.ru/20260220/chislo-2075772967.html
Посол России рассказал о росте турпотока во Вьетнам
Число российских туристов, посетивших Вьетнам в 2025 году, достигло 690 тысяч, что почти втрое превышает показатель предыдущего года, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших Вьетнам в 2025 году, достигло 690 тысяч, что почти втрое превышает показатель предыдущего года, заявил РИА Новости посол РФ в республике Геннадий Бездетко.
"По данным местной статистики, в 2025 году во Вьетнаме
побывало около 690 тысяч россиян, и это почти втрое больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года", - сказал глава дипмиссии.
По его словам, российские туристы все чаще выбирают Вьетнам для отдыха в холодный сезон, поскольку в это время в южной части страны сухая и теплая погода.
"Не стоит забывать, что во Вьетнаме весьма доброжелательно относятся к нашим соотечественникам, обеспечивают надлежащий уровень безопасности и комфорта", - добавил посол.
Он подчеркнул, что на рост турпотока влияет безвизовый режим въезда и пребывания для россиян сроком на 45 дней. Кроме того, как отмечают специалисты, для Вьетнама характерно оптимальное соотношение цены и качества предоставляемых туристических услуг, добавил посол.
"В последние годы создана развитая туристическая инфраструктура, рассчитанная на "любой вкус и кошелек", сформирована достаточно обширная русскоязычная среда (гиды, услуги, сообщества), что также стимулирует приток туристов из России", - отметил Бездетко.
По его уточнению, количество граждан Вьетнама, посещающих российские города, также растет, о чем свидетельствует значительное число выданных электронных виз.
"Наибольший интерес вьетнамские туристы проявляют к столице нашей Родины, а также выбирают город Санкт Петербург и маршруты "Золотого кольца", - рассказал посол.