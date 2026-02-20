Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому та, в случае прихода к власти, выступит за членство Киева в ЕС и будет поддерживать его в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Виктор Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "совета мира" в Вашингтоне, которое транслировал телеканал М1.
"Мюнхенское соглашение войдет в историю венгерской политики. Такое случается редко. Нам известно из соответствующих источников, что там был заключен пакт... Речь идет о создании оси Брюссель —Киев — партия "Тиса". Если в Венгрия придет к власти новое правительство, оно поддержит Украину в продолжении войны, поддержит членство Украины в Евросоюзе и откажется от венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики", — сказал Орбан
Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.
"Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом", — отметил он.
Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине. Среди враждебных шагов украинской стороны Орбан упомянул попытки "создать хаос в сфере энергоснабжения" остановкой нефтепровода "Дружба", "заставить Европейский союз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию посредством санкций", втянуть Венгрию в конфликт, навязать ей финансовые обязательства по поддержке Украины.
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.
По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
