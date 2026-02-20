Рейтинг@Mail.ru
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 20.02.2026 (обновлено: 00:41 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/brjussel-2075630976.html
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан - РИА Новости, 20.02.2026
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан
Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому та, в случае прихода к власти, выступит за членство... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:01:00+03:00
2026-02-20T00:41:00+03:00
в мире
брюссель
киев
украина
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_09fbaeb790d55e3bb704aefdeca643d5.jpg
https://ria.ru/20260218/orban-2075235206.html
https://ria.ru/20260218/vengriya-2075239364.html
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017719969.html
брюссель
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035096689_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_f96315dde7304e378dc78aa23f757334.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, киев, украина, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Брюссель, Киев, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией, заявил Орбан

Орбан: Брюссель и Киев тайно заключили пакт с венгерской оппозицией

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 19 фев — РИА Новости. Евросоюз и Украина тайно заключили в Мюнхене пакт с венгерской оппозиционной партией "Тиса", по которому та, в случае прихода к власти, выступит за членство Киева в ЕС и будет поддерживать его в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Виктор Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам заседания "совета мира" в Вашингтоне, которое транслировал телеканал М1.
«

"Мюнхенское соглашение войдет в историю венгерской политики. Такое случается редко. Нам известно из соответствующих источников, что там был заключен пакт... Речь идет о создании оси Брюссель —Киев — партия "Тиса". Если в Венгрия придет к власти новое правительство, оно поддержит Украину в продолжении войны, поддержит членство Украины в Евросоюзе и откажется от венгерского права вето в Брюсселе по вопросам войны и внешней политики", — сказал Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Нет сомнений". Орбан дал ответ на наглую выходку Киева
18 февраля, 15:40
Премьер добавил, что у его правительства есть точные сведения, что Киев финансирует "Тису", вмешиваясь в парламентские выборы. По словам Орбана, режим Зеленского безвозмездно предоставляет IT-услуги в интересах этой партии.
"Это задокументировано и хорошо известно, и Комитет национальной безопасности венгерского парламента также занимался этим вопросом", — отметил он.
Орбан констатировал, что отношения Киева и Будапешта стали враждебными из-за действий украинской стороны и не улучшатся до конца конфликта на Украине. Среди враждебных шагов украинской стороны Орбан упомянул попытки "создать хаос в сфере энергоснабжения" остановкой нефтепровода "Дружба", "заставить Европейский союз прекратить поставки дешевой российской энергии в Венгрию посредством санкций", втянуть Венгрию в конфликт, навязать ей финансовые обязательства по поддержке Украины.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов в рамках Российской энергетической недели в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину
18 февраля, 16:00
На прошлой неделе Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес Виктора Орбана, заявив, что тот якобы думает о росте своего живота, а не армии. Позднее премьер-министр Венгрии прокомментировал выпад Зеленского в его адрес, подчеркнув, что Украина не сможет вступить в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит ускоренное вступление Украины в ЕС и отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму.

По этой причине посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Орбан назвал вступление Украины в ЕС самой большой угрозой для Венгрии
18 мая 2025, 19:50
 
В миреБрюссельКиевУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала