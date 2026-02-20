Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, бывший принц, экс-герцог Йоркский и средний брат короля Карла, был вчера вечером отпущен из полицейского участка, где его допрашивали полдня. В четверг утром к этому дородному мужчине средних лет и бесцветной внешности приехали правоохранители. Все как на подбор — на люксовых авто. Чтобы арестовать члена монаршей семьи, машины должны соответствовать моменту, иначе некомильфо.

"Момент исторический", — визжала ультразвуком западная пресса. Еще бы — у нее задача — выдать кратковременное содержание под стражей за "перед законом все равны".

Но картина, наспех нарисованная жирными мазками, пошла трещинами почти сразу. В момент убывания Маунтбеттен-Виндзора из участка он находился на заднем сиденье. За рулем традиционного "рейндж-ровера" — шофер. Рядом с шофером — телохранитель.

Мы, конечно, абсолютно за равенство всех перед законом, но вынуждены сообщить, пусть и с печалью: не все после планетарного позора, двусмысленных, если не трехсмысленных, фотографий компрометирующего свойства вот так, в сопровождении свиты, уезжают из полиции после допроса.

Эндрю подозревается в "проступках", совершенных в момент, когда он находился на госслужбе в должности спецпредставителя правительства ее величества королевы Елизаветы по зарубежным инвестициям.

Эндрю торговал лицом и статусом буквально и фигурально, подлавливая богатых и тщеславных людей, желавших поцеловать аристократа в плечико, увидеть хоть одним глазком его маму, ну а между делом приобщиться к "древнейшей демократии" на субконтиненте.

В свободное от работы время Эндрю вел жизнь обеспеченного плейбоя-"разведенки", крутя романы с красотками разного уровня социальной ответственности. Эту тему с вариациями пресса скармливала публике десятилетиями.

Параллельно происходило совершенно другое. Простолюдинам-подданным неизвестное. Насилие над женщинами. Связи с едва достигшими — а то и нет — совершеннолетия девочками. Которых бывшему принцу поставляли в королевские резиденции крупным оптом. В те, где квартировал Маунтбеттен-Виндзор, поскольку жил, как настоящий "сыночка-корзиночка", на маминой жилплощади.

Разврат, на который авантюрист и педофил Эпштейн подсадил королевского сыночку-корзиночку, был таков, что как только пошли первые публикации о жизни "правительственного спецпредставителя по инвестициям", его мама-королева выдала ему почти два десятка миллиона фунтов стерлингов, чтобы откупиться только от одной жертвы. Сколько всего таких жертв, каков их возраст на момент, когда с ними Маунтбеттен-Виндзор творил гнусные непотребства, никто не знает.

Известно лишь, что их было достаточно, и что их свидетельства такого уровня ада, что Эндрю в момент первого транша публикаций эпштейновских документов мгновенно выкинули с занимаемой им жилплощади, отрезали значимую часть содержания и лишили всех титулов.

Нынешний монарх Карл тоже тот еще ходок. Его связь при наличии еще бывшей (и тогда живой принцессы Дианы) жены с женой нынешней (мы о королеве Камилле, да) "порвали и сотрясли", как писала все та же пресса, британский королевский дом.

Тридцать шесть лет спустя эта семейка все еще на троне. Или рядом с ним. Преисполненные чванства и презрения к тем, на чьей шее сидят, свесив ноги.

То же презрение — к церкви как к части общества.

Клятвы в вечной супружеской верности, данные при венчании что Карлом, что Эндрю, оказались не просто тленом. От них королевские сыновья отказались, как только перед их длинными носами замаячили новые юбки.

Церковь же, та самая, англиканская, защитником которой, то есть главой, если по-привычному, была Елизавета II , а теперь по наследству и Карл, этого клятвопреступления не заметила.

Англиканские иерархи всегда держали нос по ветру, помня, что творили в свое время британские монархи с излишне принципиальными священниками (их пытали, сжигали, варили живьем). Они решили не связываться с развратниками. И разводы утвердили без лишних вопросов. Ну и чтобы не оставаться в стороне от модных тенденций, главным иерархом выбрали женщину. То есть иерархиню. Архиепископиню Кентерберийскую. Ее зовут Сара Маллалли, и вот как раз месяц назад она заняла этот пост. Свежо, современно и прогрессивно.

Какие могут быть вопросы к королю, который, будучи наследником престола, нес в телефон несусветную и пошлую ерунду? Никаких. Какие могут быть вопросы к христианской — вроде как — церкви, в которой рукополагают женщин на высшую церковную должность? Да никаких.

Вопросов к Эндрю Маунтбеттен-Виндзору, которому несчастных юных девочек возили самолетами — а встречи, если можно так выразиться, происходили в официальных королевских резиденциях, тоже нет.

Вопросы могут быть заданы, если у всего общества, его низов, его верхов и его середины, имеются примерно одинаковые представления о добре. И о зле. О том, что хорошо. И о том, что подло, отвратительно и вызывает презрение.