Мировые СМИ взахлеб подсчитывают, сколько эсминцев, истребителей и авианосцев направил Вашингтон на Ближний Восток для возможной атаки на Иран.

Китая и России. Однако на потенциальном театре боевых действий американских военных ждал неприятный сюрприз. Вчера в Ормузском проливе , нимало не заботясь чужими планами, организованно и спокойно начали свои регулярные учения военные корабли Ирана

Тут надо пояснить, что такое Ормузский пролив. К северу от Индийского океана , между Иранским нагорьем и Аравийским полуостровом расположилась небольшая голубая запятая — ну или полумесяц. Это и есть Ормузский пролив — один из важнейших морских торговых путей планеты и самая горячая точка современности.

По нему идут на экспорт основные объемы нефти и газа из стран Персидского залива . Если его блокировать, то мировую торговлю углеводородами — а за ней и всю мировую экономику — ждет жесточайший кризис. Цена на нефть взлетит в разы, а за ней и цены на бензин, и цены на все, и толпы людей в США Европе повалят на улицы, чтобы спросить за это со своего руководства.

И вот какой расклад получается. Военная мощь США, конечно, превосходит потенциал Ирана. Американцы вряд ли отважатся на сухопутную операцию — она бессмысленна в такой огромной стране, но отбомбиться и устроить гуманитарную катастрофу у них ресурсы имеются.

Однако у Тегерана есть свой рычаг воздействия на ситуацию. Перекрыв Ормузский пролив (его минимальная ширина 39 километров), Иран сможет нанести тяжелейший удар по экономике США и их вассалов.

И вот сегодня здесь проводят стрельбы и тренировки по освобождению кораблей российские, китайские и иранские военные моряки. Учения называются "Умный контроль Ормузского пролива". И действительно, на время их проведения заход в это пространство ограничен — "посторонним вход воспрещен".

Никакой эскалации в этом нет, совместные военные учения иранского, российского и китайского флотов проводятся на постоянной основе каждый год. Однако в этот раз они не были отменены на фоне эскалации, что представляет серьезный сигнал для потенциальных агрессоров.

До этого, в январе, военно-морские силы стран БРИКС уже проводили учения на юге Атлантики, совместно отрабатывая освобождение кораблей, захваченных пиратами. Не нужно объяснять, наверное, кого имели в виду под условными захватчиками.

Трудно представить себе более мирное объединение, чем альянс БРИКС. С самого начала все страны-участники подчеркивали свой категорический отказ от политики силы. Но сами успехи этих стран стали для теряющего гегемонию Запада тем же, что красная тряпка для быка.

Страны БРИКС, их друзей и союзников стали раздергивать поодиночке, не брезгуя никакими методами. Захватили в плен президента Венесуэлы , обрекли на блокаду Кубу , что грозит острову гуманитарной катастрофой. Стали незаконно останавливать танкеры под российским флагом. Нагло грозить Калининграду и всей российской Балтике. Теперь вот готовы полезть на Иран — хотя Тегеран ведет переговоры, открыто озвучивает свою позицию и заручился дипломатической поддержкой многих стран мира, прежде всего государств Персидского залива.

Сегодня страны БРИКС пытаются остановить опаснейшую эскалацию вокруг Ирана. Москва Пекин и Тегеран делают все не для того, чтобы победить или разгромить американцев, а для того, чтобы отстоять мир, а вместе с ним — возможность спокойного и успешного развития для всех.

Другого выхода нам просто не оставили, наше спасение только в единстве. Нет сомнения, что если другие страны БРИКС сегодня дрогнут и промолчат, то завтра окажутся следующими в очереди на бомбежки и смену власти. Запад начнет захватывать суда других стран, а Китай ждет перекрытие Тайваньского пролива — фактическая блокада его главного торгового пути.