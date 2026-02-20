Пять европейских стран запустят проект по разработке БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предусмотрено тесное сотрудничество в разработке беспилотных летательных аппаратов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Пять крупнейших европейских военных держав... хотят ускорить разработку БПЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе... Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из... (конфликта) на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик итогового заявления по итогам встречи представителей пяти стран.
Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется "тесное сотрудничество в разработке и создании малозатратных вооруженных систем и автономных платформ" якобы на фоне "российской угрозы".
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
