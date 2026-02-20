Рейтинг@Mail.ru
14:46 20.02.2026
Пять европейских стран запустят проект по разработке БПЛА, пишут СМИ
Пять европейских стран запустят проект по разработке БПЛА, пишут СМИ
Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предусмотрено тесное сотрудничество в разработке беспилотных РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:46:00+03:00
2026-02-20T14:46:00+03:00
В мире, Европа, Германия, Франция, Марк Рютте, НАТО
© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют запустить инициативу, в рамках которой предусмотрено тесное сотрудничество в разработке беспилотных летательных аппаратов, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Пять крупнейших европейских военных держав... хотят ускорить разработку БПЛА. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша планируют дать начало соответствующей инициативе... Цель заключается в том, чтобы усилить собственное оружейное производство и извлечь уроки из... (конфликта) на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик итогового заявления по итогам встречи представителей пяти стран.
Отмечается, что проект будет назван Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP), в его рамках планируется "тесное сотрудничество в разработке и создании малозатратных вооруженных систем и автономных платформ" якобы на фоне "российской угрозы".
"Инициатива появилась также на фоне растущего сомнения Европы в долгосрочных гарантиях защиты со стороны США в рамках НАТО. Поэтому европейские страны хотят усилить собственные оборонные возможности", - отмечает Рейтер.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
