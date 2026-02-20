Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Украины.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
"Украинская паралимпийская команда и национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия 14-х зимних Паралимпийских игр и требуют, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия Паралимпийских игр", - говорится в заявлении организации.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал допуск российских паралимпийцев к соревнованиям и выразил надежду на то, что Международный паралимпийский комитет выдержит возникшее в связи с этим давление.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.