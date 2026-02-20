Рейтинг@Mail.ru
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии - РИА Новости, 20.02.2026
10:05 20.02.2026
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии - РИА Новости, 20.02.2026
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой, сообщается... РИА Новости, 20.02.2026
спорт
украина
италия
россия
дмитрий песков
паралимпийский комитет россии (пкр)
паралимпийские игры
украина
италия
россия
спорт, украина, италия, россия, дмитрий песков, паралимпийский комитет россии (пкр), паралимпийские игры
Спорт, Украина, Италия, Россия, Дмитрий Песков, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры
Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии

Украина бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян с флагом

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Украины.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова отреагировала на требования ограничить россиян на Паралимпиаде
19 февраля, 20:18
"Украинская паралимпийская команда и национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия 14-х зимних Паралимпийских игр и требуют, чтобы украинский флаг не использовался на церемонии открытия Паралимпийских игр", - говорится в заявлении организации.
В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поприветствовал допуск российских паралимпийцев к соревнованиям и выразил надежду на то, что Международный паралимпийский комитет выдержит возникшее в связи с этим давление.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Песков надеется, что Международный паралимпийский комитет выдержит давление
19 февраля, 17:41
 
СпортУкраинаИталияРоссияДмитрий ПесковПаралимпийский комитет России (ПКР)Паралимпийские игры
 
 
