Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия Паралимпиады в Италии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Украинские спортсмены бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады в Италии из-за участия в ней российских атлетов с национальной символикой, сообщается на сайте Паралимпийского комитета Украины.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в них россиян и белорусов с национальной символикой.