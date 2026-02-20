В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Генерал-полковник добавил, что в этих зонах идет "охота" как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой. В таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.