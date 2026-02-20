https://ria.ru/20260220/boi-2075636089.html
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО
Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:41:00+03:00
2026-02-20T00:41:00+03:00
2026-02-20T08:27:00+03:00
безопасность
сергей рудской
вооруженные силы рф
красная звезда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aecbd451e46c44de069ec87d3b1f6bf5.jpg
https://ria.ru/20260220/voyna-2075635868.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a75cdc41829f7a0c4bc96015ff92713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей рудской, вооруженные силы рф, красная звезда
Безопасность, Сергей Рудской, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО
Генштаб назвал зоны сплошного огневого поражения новой особенностью боев на СВО
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения", - заявил Рудской
в интервью газете "Красная звезда
".
Генерал-полковник добавил, что в этих зонах идет "охота" как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой. В таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.