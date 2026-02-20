Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2026
00:41 20.02.2026 (обновлено: 08:27 20.02.2026)
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО - РИА Новости, 20.02.2026
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО
Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается... РИА Новости, 20.02.2026
безопасность
сергей рудской
вооруженные силы рф
красная звезда
безопасность, сергей рудской, вооруженные силы рф, красная звезда
Безопасность, Сергей Рудской, Вооруженные силы РФ, Красная звезда
В Генштабе рассказали о новой особенности боев в зоне СВО

Генштаб назвал зоны сплошного огневого поражения новой особенностью боев на СВО

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Новой особенностью боевых действий стало появление зоны сплошного огневого поражения до 15 километров перед передним краем, где противник поражается массированным огнем и дронами, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба - первый заместитель Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Еще одной из особенностей боевых действий стало появление зон сплошного огневого поражения. Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения", - заявил Рудской в интервью газете "Красная звезда".
Генерал-полковник добавил, что в этих зонах идет "охота" как за образцами вооружения и военной техники, так и за живой силой. В таких условиях противнику практически невозможно сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Генштабе рассказали, кто побеждает в современной войне
БезопасностьСергей РудскойВооруженные силы РФКрасная звезда
 
 
