В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики - РИА Новости, 20.02.2026
22:00 20.02.2026
В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики
В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики
россия, владимир фокин, вооруженные силы украины, батальон "азов"*, украина
Россия, Владимир Фокин, Вооруженные силы Украины, Батальон "Азов"*, Украина
В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики

© AP Photo / Sergei ChuzavkovБоевики батальона "Азов*"
Боевики батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Боевики батальона "Азов*". Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководящие должности в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ получают боевики признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ националистического подразделения "Азова*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Продолжаются кадровые перестановки в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Комбриг-нацист Владимир Фокин назначает на руководящие должности своих друзей из "Азова"*. Командиром 1-го танкового батальона бригады назначен Вышинский Роман, позывной "Драйвер", ранее занимавший должность командира танковой роты 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*, - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, несмотря на то что 125-я бригада в настоящий момент не принимает участия в активных боевых действиях, "инстаграмный" комбриг уже во всю продвигает своего друга в социальных сетях.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-депутат британского парламента присоединился к "Азову*"
РоссияВладимир ФокинВооруженные силы УкраиныБатальон "Азов"*Украина
 
 
