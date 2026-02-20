В 125-й бригаде ВСУ руководят боевики "Азова*", заявили российские силовики

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководящие должности в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ получают боевики признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ националистического подразделения "Азова*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Продолжаются кадровые перестановки в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ . Комбриг-нацист Владимир Фокин назначает на руководящие должности своих друзей из "Азова"*. Командиром 1-го танкового батальона бригады назначен Вышинский Роман, позывной "Драйвер", ранее занимавший должность командира танковой роты 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов"*, - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, несмотря на то что 125-я бригада в настоящий момент не принимает участия в активных боевых действиях, "инстаграмный" комбриг уже во всю продвигает своего друга в социальных сетях.