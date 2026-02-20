Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шоколад, сгущенка и варенье – самые вредные начинки для блинов, так как в них много жиров и углеводов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

"Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад или сгущенка, или варенье", — рассказала диетолог.

Самыми полезными, как отметила врач, являются начинки, где много белка.

"Самые полезные и вкусные начинки – белковые. Это начинки из мяса или, например, начинка из капусты, яиц, всякие разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные какие-то начинки", — поделилась диетолог.