Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов
Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов - РИА Новости, 20.02.2026
Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов
Шоколад, сгущенка и варенье – самые вредные начинки для блинов, так как в них много жиров и углеводов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена...
2026-02-20T04:27:00+03:00
2026-02-20T04:27:00+03:00
2026-02-20T06:13:00+03:00
Диетолог назвала самую вредную начинку для блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шоколад, сгущенка и варенье – самые вредные начинки для блинов, так как в них много жиров и углеводов, рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.
"Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад или сгущенка, или варенье", — рассказала диетолог.
Самыми полезными, как отметила врач, являются начинки, где много белка.
"Самые полезные и вкусные начинки – белковые. Это начинки из мяса или, например, начинка из капусты, яиц, всякие разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные какие-то начинки", — поделилась диетолог.
В 2026 году Масленичная неделя проходит с понедельника, 16 февраля, по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.