https://ria.ru/20260220/bliny-2075641670.html
Индекс "Масленицы с икрой" за год снизился на 7%
Индекс "Масленицы с икрой" за год снизился на 7% - РИА Новости, 20.02.2026
Индекс "Масленицы с икрой" за год снизился на 7%
Индекс "Масленицы с икрой" - продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, - в годовом выражении снизился... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T01:55:00+03:00
2026-02-20T01:55:00+03:00
2026-02-20T01:55:00+03:00
экономика
масленица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18fed3902d93f3c7fea1a0f90311bbb4.jpg
https://ria.ru/20260219/bliny-na-maslenicu-recepty-2075300931.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982710322_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_1eefb25c7a9269befc9a7f60d3255d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, масленица
Индекс "Масленицы с икрой" за год снизился на 7%
РИА Новости: индекс набора для блинов с икрой на четверых снизился на 7% за год
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Индекс "Масленицы с икрой" - продуктового набора, куда входят ингредиенты для приготовления блинов с икрой на четверых человек, - в годовом выражении снизился на 7%, до 1060 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Для расчета индекса использован рецепт приготовления блюда на четверых по "быстрому" способу: молоко - 500 миллилитров, яйца - 2 штуки, пшеничная мука - стакан (200 грамм), подсолнечное масло - 3 столовых ложки, сахар - 1 столовая ложка, соль - половина чайной ложки, а также красная икра - 100 грамм.
"Индекс составляет 1060 рублей, что на 7% ниже уровня прошлого года", - показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
При этом медианная цена ингредиентов на продуктовый набор для блинов согласно рецепту без икры составляет 147 рублей. Это на 3% выше уровня прошлого года.