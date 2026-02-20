Билайн обновил цифровую инфраструктуру в ледовом дворце "Сокольники"

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Билайн обновил цифровую инфраструктуру ледового дворца "Сокольники" с целью обеспечить стабильность мобильной связи даже при полностью заполненных трибунах, сообщает оператор.
"Специалисты компании модернизировали распределенную антенную систему внутри объекта, что обеспечило стабильную мобильную связь и высокую скорость интернета во всех зонах — на зрительских трибунах и во внутренних помещениях. В рамках модернизации также расширено использование высокочастотных диапазонов LTE (Long-Term Evolution – долгосрочное развитие), что позволило увеличить емкость сети и сохранить высокую скорость передачи данных даже при пиковых нагрузках" - говорится в сообщении.
Обновленная инфраструктура рассчитана на одновременное обслуживание большого числа абонентов без снижения качества соединения. Это особенно важно в дни матчей и массовых мероприятий, когда тысячи гостей одновременно пользуются мобильной связью, отправляют сообщения, публикуют фото и ведут прямые трансляции.
"Мы любим спорт так же, как и наши клиенты, и понимаем, насколько важно оставаться на связи во время матчей и тренировок. Обновленная сеть в ледовом дворце позволяет пользоваться интернетом быстро и комфортно даже при полной загрузке трибун. Это позволяет зрителям делиться эмоциями в реальном времени, поддерживать любимые команды и делает спортивную инфраструктуру города по-настоящему современной", - отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
По итогам измерений DMTEL*, проведенных в 2025 году, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE — абоненты могли использовать 4G (стандарт мобильной связи) 99,96% времени.
*Исследование проводилось компанией DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") среди операторов большой четверки в Москве в период с 1 по 22 октября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
"Специалисты компании модернизировали распределенную антенную систему внутри объекта, что обеспечило стабильную мобильную связь и высокую скорость интернета во всех зонах — на зрительских трибунах и во внутренних помещениях. В рамках модернизации также расширено использование высокочастотных диапазонов LTE (Long-Term Evolution – долгосрочное развитие), что позволило увеличить емкость сети и сохранить высокую скорость передачи данных даже при пиковых нагрузках" - говорится в сообщении.
Обновленная инфраструктура рассчитана на одновременное обслуживание большого числа абонентов без снижения качества соединения. Это особенно важно в дни матчей и массовых мероприятий, когда тысячи гостей одновременно пользуются мобильной связью, отправляют сообщения, публикуют фото и ведут прямые трансляции.
"Мы любим спорт так же, как и наши клиенты, и понимаем, насколько важно оставаться на связи во время матчей и тренировок. Обновленная сеть в ледовом дворце позволяет пользоваться интернетом быстро и комфортно даже при полной загрузке трибун. Это позволяет зрителям делиться эмоциями в реальном времени, поддерживать любимые команды и делает спортивную инфраструктуру города по-настоящему современной", - отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
По итогам измерений DMTEL*, проведенных в 2025 году, Билайн занял первое место в Москве среди операторов "большой четверки" по качеству голосовой связи, передачи данных и доступности сети LTE — абоненты могли использовать 4G (стандарт мобильной связи) 99,96% времени.
*Исследование проводилось компанией DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис") среди операторов большой четверки в Москве в период с 1 по 22 октября 2025 года с помощью критериев, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTUxPagU29