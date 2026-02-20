Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 20.02.2026 (обновлено: 20:27 20.02.2026)
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 20.02.2026
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией
ПВО России за четыре часа уничтожила семь беспилотников ВСУ над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией

МО: над акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями сбили 7 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ПВО России за четыре часа уничтожила семь беспилотников ВСУ над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
«
"Двадцатого февраля в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Белгородской области и один БПЛА - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
