Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Россией
ПВО России за четыре часа уничтожила семь беспилотников ВСУ над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2026
МО: над акваторией Азовского моря, Белгородской и Курской областями сбили 7 БПЛА