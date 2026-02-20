https://ria.ru/20260220/bespilotniki-2075804805.html
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.02.2026
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над территорией пяти регионов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:19:00+03:00
2026-02-20T16:19:00+03:00
2026-02-20T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
брянская область
курская область
безопасность, белгородская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников
МО: силы ПВО за восемь часов уничтожили 12 дронов ВСУ над пятью регионами России