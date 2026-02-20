Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 20.02.2026
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников
Силы ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над территорией пяти регионов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:19:00+03:00
2026-02-20T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, белгородская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников

МО: силы ПВО за восемь часов уничтожили 12 дронов ВСУ над пятью регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Силы ПВО за восемь часов перехватили и уничтожили 12 украинских БПЛА над территорией пяти регионов, сообщило Минобороны России.
"Двадцатого февраля в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
