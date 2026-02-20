Над российскими регионами сбили 12 украинских беспилотников

«

"Двадцатого февраля в период с 8.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА – над территорией Белгородской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Орловской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.