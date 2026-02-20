Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:22 20.02.2026
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
ростовская область
чертковский район
Новости
безопасность, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области

Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Отмечается, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется, добавил Слюсарь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
