ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона. РИА Новости, 20.02.2026
ПВО уничтожила БПЛА в двух районах Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области