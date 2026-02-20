https://ria.ru/20260220/bespilotniki-2075637887.html
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T00:57:00+03:00
2026-02-20T00:57:00+03:00
2026-02-20T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_186bf6eeca4be73b07204098a2a7e2ec.jpg
https://ria.ru/20260220/opasnost-2075636214.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c323a702d4d3e07ae715861725eb73eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
Силы ПВО сбили 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
«
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ
. Уже сбито 16 БПЛА", — написал Развожаев
.
При отражении атаки в районе Камышового шоссе погиб 30-летний мужчина, получивший осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА.
По предварительной информации, в двух многоквартирных домах в районе улицы Маршала Крылова выбиты стекла, также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.
Губернатор предупредил, что сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, жителям рекомендовано оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
В ответ на атаки ВСУ
российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.