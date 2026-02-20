Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 20.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 20.02.2026 (обновлено: 01:10 20.02.2026)
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе - РИА Новости, 20.02.2026
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе
Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севастополь
безопасность, севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе

Силы ПВО сбили 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА", — написал Развожаев.
При отражении атаки в районе Камышового шоссе погиб 30-летний мужчина, получивший осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА.
По предварительной информации, в двух многоквартирных домах в районе улицы Маршала Крылова выбиты стекла, также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.
Губернатор предупредил, что сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, жителям рекомендовано оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
