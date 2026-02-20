ПВО сбила 16 БПЛА при отражении атаки ВСУ в Севастополе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Шестнадцать воздушных целей сбито в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале

« "Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ . Уже сбито 16 БПЛА", — написал Развожаев

При отражении атаки в районе Камышового шоссе погиб 30-летний мужчина, получивший осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколков от сбитого БПЛА.

По предварительной информации, в двух многоквартирных домах в районе улицы Маршала Крылова выбиты стекла, также повреждены шесть частных домовладений в Ставковом переулке.

Губернатор предупредил, что сигнала отбоя воздушной тревоги еще нет, жителям рекомендовано оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.