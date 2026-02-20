Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 20.02.2026
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 20.02.2026
сочи
сочи
Специальная военная операция на Украине, Сочи
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на морской грузовой порт в Сочи
Вид на морской грузовой порт в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
"Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет!" - написал мэр в Telegram-канале.
В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
