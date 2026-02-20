Рейтинг@Mail.ru
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
Хорошие новости
 
12:22 20.02.2026
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному гражданину РФ, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
хорошие новости
россия
белоруссия
общество
россия, белоруссия, общество
Хорошие новости, Россия, Белоруссия, Общество
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством

В Белоруссии провели уникальную операцию новорожденному с гражданством РФ

© Фото : Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь/TelegramСпециалисты белорусского Республиканского научно-практического центра детской хирургии проводят операцию новорожденному
Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра детской хирургии проводят операцию новорожденному - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Официальный Минздрав - новости здравоохранения и фармацевтики Республики Беларусь/Telegram
Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра детской хирургии проводят операцию новорожденному
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному гражданину РФ, сообщил минздрав республики.
"В РНПЦ детской хирургии проведена уникальная операция новорожденному. Высокотехнологичная операция выполнена новорожденному (гражданину России) с массой тела 2,5 кг", - говорится в сообщении.
Директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург минздрава Белоруссии Константин Дроздовский рассказал, что по экстренным показаниям была проведена хирургическая коррекция сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки.
"Особенность - низкая масса тела малыша. В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в два этапа. В данном же случае мы приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания", - отметил кардиохирург.
В минздраве подчеркнули, что операция проведена бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи. Прооперированный ребенок чувствует себя хорошо.
"Специалисты РНПЦ продолжат оказывать помощь детям с врожденными пороками сердца, включая пациентов из других стран", - заверил Дроздовский.
Хорошие новости
 
 
