https://ria.ru/20260220/belorussija-2075724005.html
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством - РИА Новости, 20.02.2026
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному гражданину РФ, сообщил... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:22:00+03:00
2026-02-20T12:22:00+03:00
2026-02-20T12:22:00+03:00
хорошие новости
россия
белоруссия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075722828_0:590:960:1130_1920x0_80_0_0_14da996ac6007747f7539e371161d48d.jpg
https://ria.ru/20260212/rdkb-2073836751.html
https://ria.ru/20260211/novosibirsk-2073582851.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075722828_0:439:960:1159_1920x0_80_0_0_6f6bea4f024e40831e143a014654d7ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, общество
Хорошие новости, Россия, Белоруссия, Общество
Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством
В Белоруссии провели уникальную операцию новорожденному с гражданством РФ
МИНСК, 20 фев - РИА Новости. Специалисты белорусского Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) детской хирургии провели уникальную операцию новорожденному гражданину РФ, сообщил минздрав республики.
"В РНПЦ детской хирургии проведена уникальная операция новорожденному. Высокотехнологичная операция выполнена новорожденному (гражданину России
) с массой тела 2,5 кг", - говорится в сообщении
.
Директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург минздрава Белоруссии
Константин Дроздовский рассказал, что по экстренным показаниям была проведена хирургическая коррекция сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки.
"Особенность - низкая масса тела малыша. В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в два этапа. В данном же случае мы приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания", - отметил кардиохирург.
В минздраве подчеркнули, что операция проведена бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи. Прооперированный ребенок чувствует себя хорошо.
"Специалисты РНПЦ продолжат оказывать помощь детям с врожденными пороками сердца, включая пациентов из других стран", - заверил Дроздовский.