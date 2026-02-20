Белорусские врачи спасли новорожденного ребенка с российским гражданством

"Особенность - низкая масса тела малыша. В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в два этапа. В данном же случае мы приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания", - отметил кардиохирург.