Рейтинг@Mail.ru
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
11:32 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/belgorod-2075700552.html
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты - РИА Новости, 20.02.2026
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты
Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:32:00+03:00
2026-02-20T11:32:00+03:00
белгородская область
россия
белгородская область
вячеслав гладков
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20260128/belgorod-2070836354.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, вячеслав гладков, правительство рф
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Правительство РФ
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты

Кабмин выделит 2 млрд рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера (в четверг – ред.) на заседании правительства РФ под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина принято решение о выделении двух миллиардов рублей из 14 для наших жителей, чье жилье полностью уничтожено, и тех, кто проживал в закрытых населенных пунктах", — сообщил Гладков в своих соцсетях.
По его словам, сейчас начинается процедура подписания соглашения о поступлении денежных средств в распоряжение правительства Белгородской области, сразу после этого деньги начнут перечислять на субсчета.
Как сообщил глава региона, денежные средства пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского и Волоконовского округов.
"В марте ждем еще шесть миллиардов рублей, в апреле — оставшиеся из 14. Понимаем, что жители, конечно, устали от переездов, хочется обрести новое долгожданное жилье. Мы будем всеми силами помогать им в этом", — подчеркнул Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пункте временного обогрева в Белгороде - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Белгороде пункты обогрева готовы принять жителей в случае энергосбоев
28 января, 18:21
 
Белгородская областьРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала