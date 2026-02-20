Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты

БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости. Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей, Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вчера (в четверг – ред.) на заседании правительства РФ под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина принято решение о выделении двух миллиардов рублей из 14 для наших жителей, чье жилье полностью уничтожено, и тех, кто проживал в закрытых населенных пунктах", — сообщил Гладков в своих соцсетях.

По его словам, сейчас начинается процедура подписания соглашения о поступлении денежных средств в распоряжение правительства Белгородской области, сразу после этого деньги начнут перечислять на субсчета.

Как сообщил глава региона, денежные средства пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского и Волоконовского округов.