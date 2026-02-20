https://ria.ru/20260220/belgorod-2075700552.html
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты - РИА Новости, 20.02.2026
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты
Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T11:32:00+03:00
2026-02-20T11:32:00+03:00
2026-02-20T11:32:00+03:00
белгородская область
россия
белгородская область
вячеслав гладков
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20260128/belgorod-2070836354.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, вячеслав гладков, правительство рф
Белгородская область, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Правительство РФ
Потерявшие жилье белгородские семьи получат выплаты
Кабмин выделит 2 млрд рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье
БЕЛГОРОД, 20 фев – РИА Новости.
Правительство России приняло решение о выделении 2 миллиардов рублей для семей Белгородской области, потерявших жилье, эти средства получат свыше 270 семей, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера (в четверг – ред.) на заседании правительства РФ под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина принято решение о выделении двух миллиардов рублей из 14 для наших жителей, чье жилье полностью уничтожено, и тех, кто проживал в закрытых населенных пунктах", — сообщил Гладков в своих соцсетях.
По его словам, сейчас начинается процедура подписания соглашения о поступлении денежных средств в распоряжение правительства Белгородской области, сразу после этого деньги начнут перечислять на субсчета.
Как сообщил глава региона, денежные средства пойдут жителям Борисовского, Грайворонского, Шебекинского, Белгородского, Валуйского и Волоконовского округов.
"В марте ждем еще шесть миллиардов рублей, в апреле — оставшиеся из 14. Понимаем, что жители, конечно, устали от переездов, хочется обрести новое долгожданное жилье. Мы будем всеми силами помогать им в этом", — подчеркнул Гладков.