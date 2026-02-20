Рейтинг@Mail.ru
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями - РИА Новости, 20.02.2026
01:58 20.02.2026
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани после угроз со сторон США заявил, что все базы "враждебной силы" станут законными целями для ответа, говорится в его... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
иран
антониу гутерреш
амир саид иравани
оон
иран
в мире, иран, антониу гутерреш, амир саид иравани, оон
В мире, Иран, Антониу Гутерреш, Амир Саид Иравани, ООН
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями

Миссия Ирана в ООН: базы США на Ближнем Востоке являются законными целями

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ООН, 20 фев – РИА Новости. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани после угроз со сторон США заявил, что все базы "враждебной силы" станут законными целями для ответа, говорится в его письме, имеющимся в распоряжении РИА Новости.
В письме к генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН (в феврале - Британия) Иравани отметил, что Иран не стремится ни к напряженности, ни к войне, но в случае военной агрессии против себя ответит "решительно и соразмерно".
"Все базы, оборудование и активы враждебной силы в регионе станут законными целями в контексте оборонительных действий Ирана. Соединенные Штаты будут нести полную и прямую ответственность за любые непредсказуемые и неконтролируемые последствия", – говорится в письме.
В миреИранАнтониу ГутеррешАмир Саид ИраваниООН
 
 
Заголовок открываемого материала