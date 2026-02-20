https://ria.ru/20260220/bazy-2075641788.html
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями - РИА Новости, 20.02.2026
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани после угроз со сторон США заявил, что все базы "враждебной силы" станут законными целями для ответа, говорится в его... РИА Новости, 20.02.2026
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
