Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР - РИА Новости, 20.02.2026
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
Трагедия с китайскими туристами на Байкале приведет к снижению потока иностранных и российских туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации...
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:13:00+03:00
байкал
китай
ольхон
сергей ромашкин
игорь кобзев
ассоциация туроператоров россии (атор)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
байкал
китай
ольхон
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Трагедия с китайскими туристами на Байкале приведет к снижению потока иностранных и российских туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
УАЗ
с туристами ушел под лед на Байкале
в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая
- восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
"Трагедия приведёт к падению турпотока как со стороны иностранных туристов, так и российских", - сказал Ромашкин
.
Переправа на Ольхон
через Байкал в Иркутской области
, где затонул автомобиль с туристами, закрыта, выезд на лед категорически запрещен, сообщал глава региона Игорь Кобзев
. Как ранее в пятницу рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР
), туристы из Китая не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.
Как отметил Ромашкин, официальные перевозчики более ответственно подходят к оказанию услуг, хотя полностью риски исключить нельзя.
"Как застраховаться - сложно придумать. Мы садимся в машину, полагая, что водитель знает дорогу, машина исправна и мы доедем. Но так бывает не всегда. Здесь надо было понимать, что есть запрет, что состояние льда не позволяет ехать, но все это туристы проверить не могут. Официальный перевозчик более ответственно осуществляет перевозку", - сказал он.