Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР - РИА Новости, 20.02.2026
18:12 20.02.2026 (обновлено: 18:13 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/baykal-2075842874.html
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР - РИА Новости, 20.02.2026
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
Трагедия с китайскими туристами на Байкале приведет к снижению потока иностранных и российских туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:12:00+03:00
2026-02-20T18:13:00+03:00
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР

РИА Новости: трагедия на Байкале приведет к снижению потока туристов

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Трагедия с китайскими туристами на Байкале приведет к снижению потока иностранных и российских туристов, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой. В машине была группа из Китая - восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасшегося при ЧП на Байкале туриста допросят
Вчера, 17:29
"Трагедия приведёт к падению турпотока как со стороны иностранных туристов, так и российских", - сказал Ромашкин.
Переправа на Ольхон через Байкал в Иркутской области, где затонул автомобиль с туристами, закрыта, выезд на лед категорически запрещен, сообщал глава региона Игорь Кобзев. Как ранее в пятницу рассказали в Ассоциации туроператоров (АТОР), туристы из Китая не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.
Как отметил Ромашкин, официальные перевозчики более ответственно подходят к оказанию услуг, хотя полностью риски исключить нельзя.
"Как застраховаться - сложно придумать. Мы садимся в машину, полагая, что водитель знает дорогу, машина исправна и мы доедем. Но так бывает не всегда. Здесь надо было понимать, что есть запрет, что состояние льда не позволяет ехать, но все это туристы проверить не могут. Официальный перевозчик более ответственно осуществляет перевозку", - сказал он.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Среди туристов, погибших на Байкале, была супружеская пара из Китая
Вчера, 17:42
 
