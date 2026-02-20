Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.

"Конечно, все это может повлиять на эмоциональный фон туристов, которые только задумывается о Байкале. Впрочем, аннуляций, скорее всего, не будет, но спрос может притормозить. На март еще есть нераспроданные программы, в том числе на весенние праздники", - сказал Мамонтов, которого цитирует РСТ.