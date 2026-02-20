Рейтинг@Mail.ru
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
15:45 20.02.2026 (обновлено: 16:52 20.02.2026)
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ

РСТ: гибель туристов на Байкале не приведет к аннуляциям туров

Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что "УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины, сообщало главное управление МЧС по Иркутской области. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись.
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет переправы, сообщило МЧС
Вчера, 13:53
"Конечно, все это может повлиять на эмоциональный фон туристов, которые только задумывается о Байкале. Впрочем, аннуляций, скорее всего, не будет, но спрос может притормозить. На март еще есть нераспроданные программы, в том числе на весенние праздники", - сказал Мамонтов, которого цитирует РСТ.
Как сообщили ранее в пятницу в Ассоциации туроператоров (АТОР), китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.
По словам вице-президента РСТ, самостоятельным туристам следует внимательнее выбирать компании, заранее интересоваться и спрашивать рекомендации.
"Единственный легальный способ, которым можно доставлять туристов на Ольхон и другие объекты показа на Байкале при закрытой переправе, это суда на воздушной подушке "Хивус" - они спокойно преодолевают трещины на льду. Контроль за незаконный выезд на лед довольно жесткий, за это наказывают, все об этом знают, но, к сожалению, подобных случаев избежать нельзя: немало компаний, которые пренебрегают безопасностью туристов, им кажется, что можно сэкономить. А потом это оборачивается трагедией", - заметил он.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В АТОР раскрыли подробности о туристах, утонувших на Байкале
Вчера, 15:31
 
