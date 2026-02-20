https://ria.ru/20260220/baykal-2075795614.html
Трагедия на Байкале может повлиять на туристический спрос, сообщили в РСТ
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.
Ранее в СК РФ
сообщили РИА Новости, что "УАЗ
" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал
в районе мыса Хобой, погибла группа туристов. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины, сообщало главное управление МЧС
по Иркутской области
. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись.
"Конечно, все это может повлиять на эмоциональный фон туристов, которые только задумывается о Байкале. Впрочем, аннуляций, скорее всего, не будет, но спрос может притормозить. На март еще есть нераспроданные программы, в том числе на весенние праздники", - сказал Мамонтов, которого цитирует РСТ.
Как сообщили ранее в пятницу в Ассоциации туроператоров (АТОР
), китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.
По словам вице-президента РСТ, самостоятельным туристам следует внимательнее выбирать компании, заранее интересоваться и спрашивать рекомендации.
"Единственный легальный способ, которым можно доставлять туристов на Ольхон
и другие объекты показа на Байкале при закрытой переправе, это суда на воздушной подушке "Хивус" - они спокойно преодолевают трещины на льду. Контроль за незаконный выезд на лед довольно жесткий, за это наказывают, все об этом знают, но, к сожалению, подобных случаев избежать нельзя: немало компаний, которые пренебрегают безопасностью туристов, им кажется, что можно сэкономить. А потом это оборачивается трагедией", - заметил он.