На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек - РИА Новости, 20.02.2026
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины с туристами под лед на Байкале, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
байкал
иркутская область
байкал
иркутская область
Новости
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
На Байкале спасатели обнаружили тела 7 человек на месте провала машины под лед