На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
14:30 20.02.2026 (обновлено: 18:34 20.02.2026)
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек
Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины с туристами под лед на Байкале, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), байкал, иркутская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Байкал, Иркутская область
На Байкале, где затонул автомобиль с туристами, нашли тела семи человек

На Байкале спасатели обнаружили тела 7 человек на месте провала машины под лед

© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | Перейти в медиабанкСпасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области
Перейти в медиабанк
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины с туристами под лед на Байкале, сообщает главное управление МЧС по Иркутской области.
«

"Обнаружены тела семи человек. Запланированы водолазные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время движения внедорожник УАЗ, перевозивший туристов, попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.
"Спасатели провели обследование с применением подводной камеры", - отмечается в сообщении.
Туры к мысу Хобой на Байкале стоят около 27 тысяч рублей за группу
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БайкалИркутская область
 
 
