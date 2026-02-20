Рейтинг@Mail.ru
13:46 20.02.2026
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз туриндустрии (рст), следственный комитет россии (ск рф)
Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российский союз туриндустрии (РСТ), Следственный комитет России (СК РФ)
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС

РСТ: туристам на Байкале нужно пользоваться маршрутами, согласованными МЧС

Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Туристов на Байкале предупредили о необходимости ориентироваться на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В пятницу в главке СК по Иркутской области сообщили, что "УАЗ" с девятью туристами провалился под лед на Байкале в районе мыса Хобой. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись, при этом местонахождение остальных пассажиров и водителя устанавливается.
"Необходимо ориентироваться исключительно на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти", - сообщили в РСТ.
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Спасатели выехали на место ЧП с автомобилем на Байкале
БайкалИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российский союз туриндустрии (РСТ)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
