https://ria.ru/20260220/baykal-2075757638.html
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС - РИА Новости, 20.02.2026
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
Туристов на Байкале предупредили о необходимости ориентироваться на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:46:00+03:00
2026-02-20T13:46:00+03:00
2026-02-20T13:46:00+03:00
байкал
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российский союз туриндустрии (рст)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849274049_0:277:2653:1769_1920x0_80_0_0_94c2d53d9e45363e7f4b22bb44e893a9.jpg
https://ria.ru/20260220/bajkal-2075744024.html
байкал
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849274049_230:0:2589:1769_1920x0_80_0_0_988c21174a61342d9d6fe9ce205222f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российский союз туриндустрии (рст), следственный комитет россии (ск рф)
Байкал, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российский союз туриндустрии (РСТ), Следственный комитет России (СК РФ)
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
РСТ: туристам на Байкале нужно пользоваться маршрутами, согласованными МЧС