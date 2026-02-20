Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Туристов на Байкале предупредили о необходимости ориентироваться на официальные сообщения профильных служб и пользоваться только маршрутами, согласованными с МЧС, руководством национального парка и местными органами власти, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).