На Байкале машина с туристами провалилась под лед, есть погибшие

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На Байкале утонул автомобиль с китайскими туристами, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
"По информации очевидцев, один сумел выбраться", — написал он на платформе MAX.
© РИА Новости / Прокуратура Иркутской области | Перейти в медиабанк
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
1 из 2
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
2 из 2
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
1 из 2
На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
2 из 2
Инцидент произошел у мыса Хобой. В автомобиле марки "УАЗ" находились девять человек, спасатели нашли тела семи из них. Как уточнили в МЧС, во время движения внедорожник попал в ледовый разлом шириной три метра и глубиной 18.
На месте работают две единицы техники и пять специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.
Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.