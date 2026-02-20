На Байкале машина с туристами провалилась под лед, есть погибшие

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. На Байкале утонул автомобиль с китайскими туристами, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На месте происшествия, где машина с китайскими туристами ушла под лед.

На месте работают две единицы техники и пять специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Возбуждено уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.