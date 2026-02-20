Рейтинг@Mail.ru
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля - РИА Новости, 20.02.2026
12:52 20.02.2026
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Одного туриста спасли из затонувшего автомобиля на Байкале, сообщила прокуратура Иркутской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
2026
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля

Прокуратура: один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля

ИРКУТСК, 20 фев – РИА Новости. Одного туриста спасли из затонувшего автомобиля на Байкале, сообщила прокуратура Иркутской области в своем Telegram-канале.
"Прокуратура Ольхонского района организовала проверку по сообщению о том, что в районе мыса Хобой острова Ольхон под лед ушла автомашина "УАЗ" с группой туристов, предварительно, из восьми человек. Одного из них спасли, местонахождение остальных пассажиров и водителя, а также все обстоятельства, причины и условия произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
