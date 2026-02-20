https://ria.ru/20260220/baykal-2075737793.html
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля - РИА Новости, 20.02.2026
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Одного туриста спасли из затонувшего автомобиля на Байкале, сообщила прокуратура Иркутской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:52:00+03:00
2026-02-20T12:52:00+03:00
2026-02-20T13:01:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
ольхонский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
https://ria.ru/20260220/bajkal-2075741420.html
байкал
иркутская область
ольхонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b2ceb2cd43a49d5044168bc8747bec5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал, иркутская область, ольхонский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Ольхонский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
Прокуратура: один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля