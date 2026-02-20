Адвокаты родных экс-главы "Уралкалия" рассказали об их просьбе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Некоторые родственники погибшего на Кипре экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера сомневаются в том, что его смерть была несчастным случаем, и настаивают на проведении всех необходимых исследований до захоронения тела, сообщили РИА Новости адвокаты экс-супруги бизнесмена и двух его сыновей Денис Саушкин и Гаяне Штоян.

"Наши доверители — бывшая жена Баумгертнера и двое их общих сыновей — выступают против захоронения тела до завершения расследования. Мы обратились в ОВД по району Царицыно с просьбой не выдавать разрешение на погребение, пока не будут проведены все проверки, включая экспертизу, которая уже назначена, но еще не выполнена", - сказал Саушкин.

По его словам, другие члены семьи настаивают на немедленном захоронении и утверждают, что уже получили соответствующее разрешение. Однако участковый, уполномоченный выдавать такой документ, эту информацию опроверг. "Мы сегодня связывались с участковым, и он сказал, что ничего никому не выдавал", — подчеркнул собеседник.

Родственники, которых представляют Саушкин и Штоян, намерены выяснить, была ли смерть бизнесмена насильственной. До получения результатов всех необходимых исследований тело предано земле не будет, добавили они.

Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.