Адвокаты родных экс-главы "Уралкалия" рассказали об их просьбе
Адвокаты родных экс-главы "Уралкалия" рассказали об их просьбе - РИА Новости, 20.02.2026
Адвокаты родных экс-главы "Уралкалия" рассказали об их просьбе
Некоторые родственники погибшего на Кипре экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера сомневаются в том, что его смерть была несчастным случаем, и настаивают... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20
2026-02-20T16:14:00+03:00
2026-02-20T16:14:00+03:00
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Некоторые родственники погибшего на Кипре экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера сомневаются в том, что его смерть была несчастным случаем, и настаивают на проведении всех необходимых исследований до захоронения тела, сообщили РИА Новости адвокаты экс-супруги бизнесмена и двух его сыновей Денис Саушкин и Гаяне Штоян.
"Наши доверители — бывшая жена Баумгертнера
и двое их общих сыновей — выступают против захоронения тела до завершения расследования. Мы обратились в ОВД по району Царицыно с просьбой не выдавать разрешение на погребение, пока не будут проведены все проверки, включая экспертизу, которая уже назначена, но еще не выполнена", - сказал Саушкин.
По его словам, другие члены семьи настаивают на немедленном захоронении и утверждают, что уже получили соответствующее разрешение. Однако участковый, уполномоченный выдавать такой документ, эту информацию опроверг. "Мы сегодня связывались с участковым, и он сказал, что ничего никому не выдавал", — подчеркнул собеседник.
Родственники, которых представляют Саушкин и Штоян, намерены выяснить, была ли смерть бизнесмена насильственной. До получения результатов всех необходимых исследований тело предано земле не будет, добавили они.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра
с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
Во вторник знакомый Баумгертнера Алексей Дозорцев сообщил РИА Новости, что прощание с экс-главой "Уралкалия
" пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
21 февраля.