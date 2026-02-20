https://ria.ru/20260220/bastrykin-2075867498.html
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП на Байкале
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП на Байкале - РИА Новости, 20.02.2026
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП на Байкале
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале, где УАЗ с туристами провалился под лед, сообщает... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:26:00+03:00
2026-02-20T19:26:00+03:00
2026-02-20T19:26:00+03:00
происшествия
россия
байкал
китай
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
https://ria.ru/20260220/bajkal-2075864297.html
россия
байкал
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, байкал, китай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Россия, Байкал, Китай, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП на Байкале
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ЧП с УАЗом на Байкале