Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист - РИА Новости, 20.02.2026
13:20 20.02.2026
Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист
Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист
происшествия, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист

Хаминский: министру культуры Башкирии грозит до 20 лет за растрату и взятки

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой может грозить до 20 лет лишения свободы за растрату и получение взятки в особо крупном размере, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В четверг Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Шафикову, обвиняемую в растрате и получении взятки в особо крупном размере.
"Растрата наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, а получение взятки в особо крупном размере - лишением свободы на срок от семи до 15 лет со штрафом в размере до восьмидесятикратной суммы взятки. По правилам сложения наказаний Шафикова может получить до 20 лет лишения свободы", - рассказал Хаминский.
Вменяемые ей часть 4 статьи 160 ("Присвоение или растрата") и часть 6 статьи 290 ("Получение взятки") Уголовного кодекса относятся, соответственно, к категории тяжкого и особо тяжкого преступлений добавил собеседник.
ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр Хаминский
 
 
