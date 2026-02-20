Министру культуры Башкирии грозит до 20 лет лишения свободы, заявил юрист

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Министру культуры Башкирии Амине Шафиковой может грозить до 20 лет лишения свободы за растрату и получение взятки в особо крупном размере, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.