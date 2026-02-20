https://ria.ru/20260220/banany-2075643656.html
В России впервые появился ГОСТ на бананы
В России впервые появился ГОСТ на бананы - РИА Новости, 20.02.2026
В России впервые появился ГОСТ на бананы
Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T02:36:00+03:00
2026-02-20T02:36:00+03:00
2026-02-20T02:36:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_2d92ebb85d45f4345bd4f5b9604ed4ab.jpg
https://ria.ru/20250704/pravitelstvo-2027306888.html
https://ria.ru/20250827/banan-2037765209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741815960_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_e4cc65d6ce5c59a3f9d2f8437275cccb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России впервые появился ГОСТ на бананы
РИА Новости: в России с марта в силу вступит ГОСТ на бананы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. Теперь при ввозе в Россию эти фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.
Так, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных для этого местах.
В кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.
Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех.
ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.