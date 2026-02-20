Рейтинг@Mail.ru
В России впервые появился ГОСТ на бананы
02:36 20.02.2026
В России впервые появился ГОСТ на бананы
В России впервые появился ГОСТ на бананы
Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2026
Экономика, Россия
В России впервые появился ГОСТ на бананы

РИА Новости: в России с марта в силу вступит ГОСТ на бананы

© РИА Новости / Евгений Биятов
Бананы
Бананы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бананы . Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. Теперь при ввозе в Россию эти фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.
Женщина выбирает бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России
4 июля 2025, 21:09
Так, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных для этого местах.
В кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.
Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех.
ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
Бананы - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно мыть бананы перед едой
27 августа 2025, 02:05
 
