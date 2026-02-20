В России впервые появился ГОСТ на бананы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. Теперь при ввозе в Россию эти фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Так, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных для этого местах.

В кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок.

Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех.