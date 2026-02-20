https://ria.ru/20260220/ballon-2075712807.html
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве
Газовый баллон взорвался на строительной площадке на Новосущёвской улице на северо-востоке Москвы, пострадали двое рабочих
москва
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на стройке в Москве
Двое рабочих пострадали при взрыве газового баллона на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Газовый баллон взорвался на строительной площадке на Новосущёвской улице на северо-востоке Москвы, пострадали двое рабочих, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На стройплощадке по адресу: Новосущёвская улица, дом 15 произошел взрыв газового баллона, двое пострадавших рабочих переданы врачам", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как позднее уточнил собеседник агентства, оба пострадавших с осколочными ранениями госпитализированы в НИИ имени Склифосовского.