Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ
Значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.02.2026
