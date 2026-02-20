Рейтинг@Mail.ru
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 20.02.2026 (обновлено: 13:43 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/balitskiy-2075753475.html
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ - РИА Новости, 20.02.2026
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ
Значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:34:00+03:00
2026-02-20T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
энергодар
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260220/shkola-2075743702.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, энергодар, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Евгений Балицкий
Часть Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ

Балицкий: часть северо-запада Запорожской области обесточена из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Значительная часть северо-запада Запорожской области обесточена из-за массированной атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате массированной атаки противника по энергетическим сетям Запорожской области значительная часть северо-запада региона обесточена. Призываю жителей проявить терпение, специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, отключения коснулись города Энергодара, села Великая Белозёрка Каменско-Днепровского муниципального округа и села Малая Белозёрка Васильевского муниципального округа.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал территорию школы
Вчера, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЭнергодарЕвгений Балицкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала