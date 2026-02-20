Рейтинг@Mail.ru
13:44 20.02.2026
Все обстоятельства атаки ВСУ на школу в Энергодаре зафиксируют
в мире
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
энергодар
запорожская область
в мире, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Осколок боеприпаса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Информацию обо всех обстоятельствах совершенного ВСУ преступления - атаки школы в Энергодаре, где шел учебный процесс, - передадут в соответствующие органы, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
ВСУ целенаправленно атаковали беспилотником территорию школы в Энергодаре, где находилось 600 детей, БПЛА сдетонировал при ударе о дерево, повреждены здания и окна, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов. Он сообщил, что дети и персонал школы эвакуированы в безопасное место.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России продвинулись на девяти участках в Сумском районе
Вчера, 06:31
«
"Все обстоятельства этого преступления будут зафиксированы и переданы в соответствующие органы", - сообщил Балицкий.
Губернатор попросил сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем экстренных служб. Он также попросил не приближаться к месту работы оперативных групп и доверять только официальным источникам информации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
