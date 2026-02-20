https://ria.ru/20260220/balitskij-2075756965.html
Все обстоятельства атаки ВСУ на школу в Энергодаре зафиксируют
Все обстоятельства атаки ВСУ на школу в Энергодаре зафиксируют - РИА Новости, 20.02.2026
Все обстоятельства атаки ВСУ на школу в Энергодаре зафиксируют
Информацию обо всех обстоятельствах совершенного ВСУ преступления - атаки школы в Энергодаре, где шел учебный процесс, - передадут в соответствующие органы,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:44:00+03:00
2026-02-20T13:44:00+03:00
2026-02-20T13:44:00+03:00
в мире
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790102710_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_d33cf76b3310881b78792ea962803d44.jpg
https://ria.ru/20260220/spetsoperatsiya-2075654125.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790102710_308:254:2547:1933_1920x0_80_0_0_37cfbae08834d7338746d431c1f7eb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Все обстоятельства атаки ВСУ на школу в Энергодаре зафиксируют
Балицкий: соответствующие органы получат данные по атаке ВСУ школы в Энергодаре