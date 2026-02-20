https://ria.ru/20260220/bakterii-2075659436.html
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму - РИА Новости, 20.02.2026
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе в тысячи раз выше нормы после аварии в канализационной сети, которую Белый дом называет РИА Новости, 20.02.2026
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе в тысячи раз выше нормы после аварии в канализационной сети, которую Белый дом называет экологической катастрофой, следует из опубликованных водоканалом Вашингтона данных.
"Для реки Потомак исторически анализ качества воды показывает различный уровень кишечной палочки в диапазоне от 10 до 5 тысяч", - говорится в сообщении компании DC Water.
В избранных компанией для демонстрации единицах вверх по течению от места аварии показатель кишечной палочки был от 2 до 27 с конца января до середины февраля, в последние дни он вырастал до 76. В месте прорыва анализ кишечной палочки в Потомаке показывал от 570 тысяч 29 января до 16,7 тысячи 17 февраля. В элитном районе Джорджтаун вниз по течению 29 января было 18,6 тысячи единиц, 17 февраля порядка 400, следует из обнародованных компанией данных.
Потомак проходит через центр столичного региона, разделяя штаты Мэриленд
, Вирджинию и город Вашингтон. Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США
предупредила об экологической катастрофе. Канализация не сливается в Потомак с 8 февраля, успокоил водоканал Вашингтона.