Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе в тысячи раз выше нормы после аварии в канализационной сети, которую Белый дом называет экологической катастрофой, следует из опубликованных водоканалом Вашингтона данных.

В избранных компанией для демонстрации единицах вверх по течению от места аварии показатель кишечной палочки был от 2 до 27 с конца января до середины февраля, в последние дни он вырастал до 76. В месте прорыва анализ кишечной палочки в Потомаке показывал от 570 тысяч 29 января до 16,7 тысячи 17 февраля. В элитном районе Джорджтаун вниз по течению 29 января было 18,6 тысячи единиц, 17 февраля порядка 400, следует из обнародованных компанией данных.