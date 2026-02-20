Рейтинг@Mail.ru
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму - РИА Новости, 20.02.2026
07:56 20.02.2026
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму - РИА Новости, 20.02.2026
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму
Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе в тысячи раз выше нормы после аварии в канализационной сети, которую Белый дом называет РИА Новости, 20.02.2026
мэриленд
сша
мэриленд
сша
2026
Новости
1920
1920
true
мэриленд, сша
Мэриленд, США
Уровень бактерий в реке Потомак после прорыва канализации превышает норму

Число бактерий в Потомаке после прорыва канализации в тысячи раз превысило норму

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Уровень кишечной палочки в реке Потомак в американском столичном регионе в тысячи раз выше нормы после аварии в канализационной сети, которую Белый дом называет экологической катастрофой, следует из опубликованных водоканалом Вашингтона данных.
"Для реки Потомак исторически анализ качества воды показывает различный уровень кишечной палочки в диапазоне от 10 до 5 тысяч", - говорится в сообщении компании DC Water.
В избранных компанией для демонстрации единицах вверх по течению от места аварии показатель кишечной палочки был от 2 до 27 с конца января до середины февраля, в последние дни он вырастал до 76. В месте прорыва анализ кишечной палочки в Потомаке показывал от 570 тысяч 29 января до 16,7 тысячи 17 февраля. В элитном районе Джорджтаун вниз по течению 29 января было 18,6 тысячи единиц, 17 февраля порядка 400, следует из обнародованных компанией данных.
Потомак проходит через центр столичного региона, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе. Канализация не сливается в Потомак с 8 февраля, успокоил водоканал Вашингтона.
Мэр Вашингтона объявила ЧС из-за разлива канализации в реку Потомак
МэрилендСША
 
 
