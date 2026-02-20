Рейтинг@Mail.ru
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/bajkal-2075864297.html
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности - РИА Новости, 20.02.2026
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности
За три дня проведения рейдов по соблюдению правил безопасности на водных объектах на Байкале выявлено 65 правонарушений, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T19:14:00+03:00
2026-02-20T19:14:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
китай
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89ce3d87b43c83140c51b8891ed56b2f.jpg
https://ria.ru/20260220/baykal-2075850501.html
https://ria.ru/20260220/baykal-2075842874.html
байкал
иркутская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593503109_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b2ceb2cd43a49d5044168bc8747bec5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, иркутская область, китай, ульяновский автомобильный завод (уаз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Китай, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности

Патрульные группы на Байкале за три дня выявили 65 нарушений правил безопасности

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Лед на озере Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. За три дня проведения рейдов по соблюдению правил безопасности на водных объектах на Байкале выявлено 65 правонарушений, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на озере Байкал в разгар туристического зимнего сезона в течение трех дней проводились рейды межведомственных групп, которые выявляли нарушения правил безопасности людей на водных объектах.
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В МЭР выразили соболезнования после происшествия на Байкале
Вчера, 18:35
"За три дня патрульно-маневренные группы, куда вошли сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области, Росгвардии, государственные инспекторы Прибайкальского национального парка, выявили 65 правонарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа велась на Малом Море, на береговой линии Сахюрта – Хужир и на популярном туристическом маршруте – мысе Хобой.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине было восемь человек - водитель и группа туристов из Китая. Один человек спасся, тела семи погибших обнаружены в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
На данный момент установлены личности 44-летнего местного жителя - водителя УАЗа и четырех туристов из Китая, среди которых супружеская пара, ребенок 2013 года рождения и их родственница. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Место происшествия на Байкале, где машина ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
Вчера, 18:12
 
ПроисшествияБайкалИркутская областьКитайУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала