На Байкале выявили 65 нарушений правил безопасности

ИРКУТСК, 20 фев - РИА Новости. За три дня проведения рейдов по соблюдению правил безопасности на водных объектах на Байкале выявлено 65 правонарушений, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на озере Байкал в разгар туристического зимнего сезона в течение трех дней проводились рейды межведомственных групп, которые выявляли нарушения правил безопасности людей на водных объектах.
"За три дня патрульно-маневренные группы, куда вошли сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области, Росгвардии, государственные инспекторы Прибайкальского национального парка, выявили 65 правонарушений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа велась на Малом Море, на береговой линии Сахюрта – Хужир и на популярном туристическом маршруте – мысе Хобой.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте ЧП запланирована работа водолазов.
На данный момент установлены личности 44-летнего местного жителя - водителя УАЗа и четырех туристов из Китая, среди которых супружеская пара, ребенок 2013 года рождения и их родственница. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.