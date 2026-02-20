Рейтинг@Mail.ru
13:05 20.02.2026 (обновлено: 18:52 20.02.2026)
Спасатели выехали на место ЧП с автомобилем на Байкале
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Спасатели МЧС выехали в район мыса Хобой на Байкале для проверки информации о провалившейся под лед машине с туристами, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
"Сотрудники МЧС России проверяют информацию о провале автомобиля с туристами на Байкале в районе мыса Хобой. На место выдвинулись две единицы техники и пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Один турист спасся из затонувшего на Байкале автомобиля
