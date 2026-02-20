https://ria.ru/20260220/bajkal-2075744024.html
Спасатели выехали на место ЧП с автомобилем на Байкале
Спасатели МЧС выехали в район мыса Хобой на Байкале для проверки информации о провалившейся под лед машине с туристами, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 20.02.2026
МЧС проверит информацию о провалившейся под лед машине с туристами на Байкале