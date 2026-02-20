Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи
18:01 20.02.2026
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи
екатеринбург, урал, дом романовых, александр авдонин
Екатеринбург, Урал, Дом Романовых, Александр Авдонин
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи

© Фото : Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера/TelegramУченый Александр Авдонин
© Фото : Свердловский областной краеведческий музей им. О. Е. Клера/Telegram
Ученый Александр Авдонин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Ученый Александр Авдонин, обнаруживший место захоронения останков царской семьи, скончался в Екатеринбурге в возрасте 93 лет, сообщил Свердловский областной краеведческий музей.
"На 94-м году ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, один из первооткрывателей места захоронения останков Царской Семьи Александр Николаевич Авдонин" - говорится в сообщении в Telegram-канал музея.
В сообщении отмечается, что место сокрытия останков царской семьи Авдонин обнаружил в 1979 году вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым.
"В течение 12 лет он хранил эту тайну, а в 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд "Обретение"", - уточнили в музее.
Александр Авдонин с 1993 занимал должность старшего научного сотрудника областного краеведческого музея, был одним из организаторов "Романовских чтений", проводившихся до 2018 года, сказано в сообщении. В 2006 году Авдонин стал первым заведующим отделом истории династии Романовых, созданным в краеведческом музее. Кроме того, по его инициативе в Музее истории и археологии Урала был открыт зал памяти династии Романовых, ныне представленный отдельной экспозицией.
"Память об Александре Николаевиче и его неоценимом вкладе в изучение истории династии Романовых бережно хранится в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции "Дом Романовых и Урал", где ему посвящён отдельный раздел, увековечивающий его имя" - добавили в музее.
 
ЕкатеринбургУралДом РомановыхАлександр Авдонин
 
 
