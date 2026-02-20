https://ria.ru/20260220/avdonin-2075838706.html
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи - РИА Новости, 20.02.2026
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи
Ученый Александр Авдонин, обнаруживший место захоронения останков царской семьи, скончался в Екатеринбурге в возрасте 93 лет, сообщил Свердловский областной... РИА Новости, 20.02.2026
В Екатеринбурге умер ученый, обнаруживший место захоронения царской семьи
В Екатеринбурге умер ученый, открывший место захоронения царской семьи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - РИА Новости. Ученый Александр Авдонин, обнаруживший место захоронения останков царской семьи, скончался в Екатеринбурге в возрасте 93 лет, сообщил Свердловский областной краеведческий музей.
«
"На 94-м году ушел из жизни доктор геолого-минералогических наук, один из первооткрывателей места захоронения останков Царской Семьи Александр Николаевич Авдонин" - говорится в сообщении в Telegram-канале музея.
музея.
В сообщении отмечается, что место сокрытия останков царской семьи Авдонин обнаружил в 1979 году вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым.
"В течение 12 лет он хранил эту тайну, а в 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд "Обретение"", - уточнили в музее.
Александр Авдонин с 1993 занимал должность старшего научного сотрудника областного краеведческого музея, был одним из организаторов "Романовских чтений", проводившихся до 2018 года, сказано в сообщении. В 2006 году Авдонин стал первым заведующим отделом истории династии Романовых, созданным в краеведческом музее. Кроме того, по его инициативе в Музее истории и археологии Урала был открыт зал памяти династии Романовых, ныне представленный отдельной экспозицией.
был открыт зал памяти династии Романовых, ныне представленный отдельной экспозицией.
"Память об Александре Николаевиче и его неоценимом вкладе в изучение истории династии Романовых бережно хранится в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции "Дом Романовых и Урала", где ему посвящён отдельный раздел, увековечивающий его имя" - добавили в музее.
и Урал", где ему посвящён отдельный раздел, увековечивающий его имя" - добавили в музее.