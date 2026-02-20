В АТОР раскрыли подробности о туристах, утонувших на Байкале

Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Китайцы, машина с которыми провалилась под лед Байкала, организовывали поездку через местного жителя, сообщила Ассоциация туроператоров.

АТОР. "Китайские туристы <...> не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем", — говорится в Telegram-канале

Кроме того, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами. В отличие от официально открытых трасс, где толщина льда регулярно контролируется, в месте, где произошло ЧП, он еще на набрал достаточной прочности, добавили в ассоциации.