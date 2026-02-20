https://ria.ru/20260220/ator-2075790444.html
В АТОР раскрыли подробности о туристах, утонувших на Байкале
Китайцы, машина с которыми провалилась под лед Байкала, организовывали поездку через местного жителя, сообщила Ассоциация туроператоров. РИА Новости, 20.02.2026
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Китайцы, машина с которыми провалилась под лед Байкала, организовывали поездку через местного жителя, сообщила Ассоциация туроператоров.
"Китайские туристы <...> не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем", — говорится в Telegram-канале АТОР
.
Кроме того, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами. В отличие от официально открытых трасс, где толщина льда регулярно контролируется, в месте, где произошло ЧП, он еще на набрал достаточной прочности, добавили в ассоциации.
Трагедия случилась в районе мыса Хобой. В УАЗе было девять человек: восемь туристов и водитель. Одному из них удалось спастись. При обследовании места происшествия спасатели смогли найти тела только семи человек. На месте также работает техника. Возбуждено дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.