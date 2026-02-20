Рейтинг@Mail.ru
15:31 20.02.2026 (обновлено: 18:33 20.02.2026)
В АТОР раскрыли подробности о туристах, утонувших на Байкале
байкал, ассоциация туроператоров россии (атор), китай, происшествия
Байкал, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Китай, Происшествия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Китайцы, машина с которыми провалилась под лед Байкала, организовывали поездку через местного жителя, сообщила Ассоциация туроператоров.
"Китайские туристы <...> не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем", — говорится в Telegram-канале АТОР.
Кроме того, маршрут не был согласован с турфирмами и спасательными службами. В отличие от официально открытых трасс, где толщина льда регулярно контролируется, в месте, где произошло ЧП, он еще на набрал достаточной прочности, добавили в ассоциации.
Трагедия случилась в районе мыса Хобой. В УАЗе было девять человек: восемь туристов и водитель. Одному из них удалось спастись. При обследовании места происшествия спасатели смогли найти тела только семи человек. На месте также работает техника. Возбуждено дело о халатности и оказании небезопасных услуг, повлекших смерть людей.
На месте происшествия, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В месте ЧП с автомобилем с туристами на Байкале нет переправы, сообщило МЧС
БайкалАссоциация туроператоров России (АТОР)КитайПроисшествия
 
 
