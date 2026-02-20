https://ria.ru/20260220/ataka-2075654844.html
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек - РИА Новости, 20.02.2026
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек
Мирный житель ранен при атаке дронов ВСУ на поселок Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 20.02.2026
брянская область
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадал один человек
При атаке дронов ВСУ в Брянской области ранен мирный житель